Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Han Cco Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Han Cco Vina
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Han Cco Vina

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Han Cco Vina

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, tháp A tòa Golden Palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham gia thiết kế ý tưởng và hồ sơ thiết kế bản vẽtheo từng giai đoạn của dự án.
và hồ sơ thiết kế bản vẽ
- Phối hợp với kỹ sư hiện trường để lên phương án và triển khai bản vẽ thi công.
- Phối hợp với các bộ môn kết cấu, cơ điện, PCCC để hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Triển khai bản vẽ shopdrawing
- Dựng phối cảnh 3D và render

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, có thể làm việc tại công trường khi cần
có thể làm việc tại công trường khi cần
- Kinh nghiệm thiết kế:
02 ứng viên 2năm triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công nhà xưởng công nghiệp.
2
02 ứng viên từ 10~15 năm triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công nhà xưởng công nghiệp.
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm thiết kế từ giai đoạn ý tưởng tới thiết kế bản vẽ thi công.
- Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế,
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Sketchup, Office và 1 trong các phần mềm render Lumion, Enscape, Vray
- Giao tiếp tiếng Anh tốt là lợi thế.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7: 8:00-12:00, 13:00-17:00; thứ 7 làm việc cách tuần

Tại Công Ty TNHH Han Cco Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 25 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Đóng BHXH full lương, phụ cấp ăn trưa
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn cao.
- Chế độ khen thưởng theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Han Cco Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Han Cco Vina

Công Ty TNHH Han Cco Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tháp A toà nhà Golden Palace, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

