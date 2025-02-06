Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
- Nghiên cứu đưa ra nhiều phương án, tư vấn đề xuất phương án tối ưu cho cấp trên
- Thiết kế quy hoạch tổng thể công trình
- Nghiên cứu lên ý tưởng thiết kế phương án kiến trúc công trình, thiết kế hình thức kiến trúc nội thất, ngoại thất công trình dân dụng, nhà cao tầng.
- Triển khai thiết kế đúng kỹ thuật theo quy định, nghiên cứu đưa ra phương pháp triển khai khoa học, hiệu quả.
- Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng, nhà cao tầng.
- Công việc khác
- Công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm vững cấu tạo kiến trúc.
- Phối hợp tốt với các bộ môn kỹ thuật khác như hạ tầng, M&E, kết cấu,...
- Có kỹ năng diễn họa kiến trúc, nội thất tốt. Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng định kỳ: lễ, tết, tháng lương 13, 14 và đột xuất theo quy định của Tổng Công ty. Chế độ tăng lương theo quy định của Tổng Công ty.
- Chính sách đào tạo nâng cao trình độ theo quy định Tổng Công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI