Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Nghiên cứu đưa ra nhiều phương án, tư vấn đề xuất phương án tối ưu cho cấp trên

- Thiết kế quy hoạch tổng thể công trình

- Nghiên cứu lên ý tưởng thiết kế phương án kiến trúc công trình, thiết kế hình thức kiến trúc nội thất, ngoại thất công trình dân dụng, nhà cao tầng.

- Triển khai thiết kế đúng kỹ thuật theo quy định, nghiên cứu đưa ra phương pháp triển khai khoa học, hiệu quả.

- Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng, nhà cao tầng.

- Công việc khác

- Công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng lực thiết kế tốt. Nắm rõ và thường xuyên cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng

- Nắm vững cấu tạo kiến trúc.

- Phối hợp tốt với các bộ môn kỹ thuật khác như hạ tầng, M&E, kết cấu,...

- Có kỹ năng diễn họa kiến trúc, nội thất tốt. Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ chính sách theo quy định của Bộ luật lao động và thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Thưởng định kỳ: lễ, tết, tháng lương 13, 14 và đột xuất theo quy định của Tổng Công ty. Chế độ tăng lương theo quy định của Tổng Công ty.

- Chính sách đào tạo nâng cao trình độ theo quy định Tổng Công ty.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn

