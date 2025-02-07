Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần A79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

1. Quản lý & kiểm soát tổng thể dự án, xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án. Tham gia điều chỉnh tiến độ thiết kế cục bộ để phục vụ công tác thi công thực tế tại các dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo.

2. Triển khai & kiểm soát tổng thể công tác quản lý thiết kế, chủ trì xử lý việc điều chỉnh phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, phát sinh chi phí của các đơn vị tư vấn thiết kế. Trình và xin ý kiến lãnh đão các phần việc phát sinh và căn cứ để thanh quyết toán.

3. Đánh giá tiến độ thiết kế, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp thiết kế với các bộ môn như kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, cơ - điện, nội thất, cảnh quan. Góp ý, phản biện về hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, hồ sơ bản vẽ kỹ thuật.

4. Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù hợp tổng thể dự án.

5. Chủ động liên hệ làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để bổ sung, điều chỉnh các chi tiết còn thiếu trong bản vẽ thiết kế để làm rõ cho nhà thầu thi công đúng ý tưởng thiết kế. Xây dựng và cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng cung ứng lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan

đến thiết kế.

6. QLTK Kiến trúc bao gồm: Kiến trúc, kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, MEPF, nội thất, cảnh quan, bếp, công nghệ, XLNT, mặt dựng công trình, kiểm tra thuyết minh và sơ đồ nguyên lý cho phù hợp bản vẽ và tính toán.