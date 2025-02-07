Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần A79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần A79 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty cổ phần A79
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty cổ phần A79

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần A79

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Quản lý & kiểm soát tổng thể dự án, xây dựng kế hoạch triển khai thiết kế phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án. Tham gia điều chỉnh tiến độ thiết kế cục bộ để phục vụ công tác thi công thực tế tại các dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo.
2. Triển khai & kiểm soát tổng thể công tác quản lý thiết kế, chủ trì xử lý việc điều chỉnh phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, phát sinh chi phí của các đơn vị tư vấn thiết kế. Trình và xin ý kiến lãnh đão các phần việc phát sinh và căn cứ để thanh quyết toán.
3. Đánh giá tiến độ thiết kế, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp thiết kế với các bộ môn như kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, cơ - điện, nội thất, cảnh quan. Góp ý, phản biện về hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, hồ sơ bản vẽ kỹ thuật.
4. Rà soát tất cả hồ sơ phát hành bao gồm: nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế các bước phục vụ pháp lý, thẩm tra, thẩm định, đấu thầu và thi công xây dựng đảm bảo phù hợp tổng thể dự án.
5. Chủ động liên hệ làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để bổ sung, điều chỉnh các chi tiết còn thiếu trong bản vẽ thiết kế để làm rõ cho nhà thầu thi công đúng ý tưởng thiết kế. Xây dựng và cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng cung ứng lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan
đến thiết kế.
6. QLTK Kiến trúc bao gồm: Kiến trúc, kết cấu, quy hoạch, hạ tầng, MEPF, nội thất, cảnh quan, bếp, công nghệ, XLNT, mặt dựng công trình, kiểm tra thuyết minh và sơ đồ nguyên lý cho phù hợp bản vẽ và tính toán.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần A79 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần A79

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần A79

Công ty cổ phần A79

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

