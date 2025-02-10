Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Famiplus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Famiplus
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế các công trình vốn công như: trường học, trụ sở làm việc, nhà văn hoá, đài truyền hình, toà án,...
- Kết hợp với phòng hạ tầng, lên ý tưởng phương án thiết kế cảnh quan trong khu dân cư.
- Lên concept 3D hình khối công trình, cảnh quan.
- Kết hợp với các bộ môn: kết cấu, điện, nước triển khai hồ sơ Thiết kế cơ sở, Thiết kế thi công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành có liên quan.
- Đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: Autocad, Lumion, Vray, Enscape, SketchUp,...
- Nắm vững các quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
- Gửi kèm profile các dự án đã làm.
Tại Công ty TNHH Famiplus Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).
- Ký hợp đồng lao động sau 01 - 02 tháng thử việc.
- Phụ cấp ăn trưa, đóng BHXH khi chính thức, lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
- Có cơ hội làm việc với những đối tác lớn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (8:00 - 17:30)
Thứ 7 (8:00 - 12:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Famiplus
