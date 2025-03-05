Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 12 USD

Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 12 USD

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam

Mức lương
450 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N03T7 Ngoại Giao Đoàn, Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 450 - 12 USD

* Đối với Kiến trúc sư chủ trì:
• Thực hiện vai trò chủ trì thiết kế các dự án của Công ty:
+ Chịu trách nhiệm chính về chất lượng hồ sơ thiết kế xuyên suốt trong quá trình triển khai Dự án.
+ Chịu trách nhiệm về tiến độ và cam kết thực hiện đúng tiến độ triển khai thiết kế Dự án.
• Làm việc với đại diện Chủ đầu tư, nhận nhiệm vụ thiết kế, lên phương án triển khai công việc.
• Triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.
• Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành kiến trúc xây dựng. Lưu trữ hồ sơ, sắp xếp file trên máy tính cá nhân và máy chủ theo đúng quy định
• Quản lý và làm việc nhóm.
• Phối hợp, khớp nối với bộ môn trong công tác triển khai hồ sơ thiết kế
• Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
* Đối với Kiến trúc sư triển khai:
• Lập phương án thiết kế và triển khai thiết kế đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế tốt, đúng quy định hiện hành và đúng yêu cầu chuẩn mực của công ty.
• Lập kế hoạch chi tiết thực hiện công việc cho phù hợp sự hướng dẫn của Trưởng Bộ phận, tuân thủ tiến độ chung của dự án.

Với Mức Lương 450 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà N03T7 - Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn - Tây Hồ Tây - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

