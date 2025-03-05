Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 12 USD

* Đối với Kiến trúc sư chủ trì:

• Thực hiện vai trò chủ trì thiết kế các dự án của Công ty:

+ Chịu trách nhiệm chính về chất lượng hồ sơ thiết kế xuyên suốt trong quá trình triển khai Dự án.

+ Chịu trách nhiệm về tiến độ và cam kết thực hiện đúng tiến độ triển khai thiết kế Dự án.

• Làm việc với đại diện Chủ đầu tư, nhận nhiệm vụ thiết kế, lên phương án triển khai công việc.

• Triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

• Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành kiến trúc xây dựng. Lưu trữ hồ sơ, sắp xếp file trên máy tính cá nhân và máy chủ theo đúng quy định

• Quản lý và làm việc nhóm.

• Phối hợp, khớp nối với bộ môn trong công tác triển khai hồ sơ thiết kế

• Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

* Đối với Kiến trúc sư triển khai:

• Lập phương án thiết kế và triển khai thiết kế đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế tốt, đúng quy định hiện hành và đúng yêu cầu chuẩn mực của công ty.

• Lập kế hoạch chi tiết thực hiện công việc cho phù hợp sự hướng dẫn của Trưởng Bộ phận, tuân thủ tiến độ chung của dự án.