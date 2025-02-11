Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công
Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: Kết cấu, điện nước, PCCC
Dạng công trình: Trụ sở, văn phòng, Khách sạn, bệnh viện,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành Kiến trúc
Kiến thức: Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của nhà nước
Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng revit, autocad
Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
Trung thực, ôn hòa trong giao tiếp
Kinh nghiệm: từ 1-2 năm tại vị trí tương đương trong các đơn vị về tư vấn thiết kế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
BHXH, ngày phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật
Hỗ trợ ăn trưa
Thưởng các dịp lễ Tết dương lịch, 30/4-01/5, 02/9, Tết Âm lịch, chuyên cần
Phúc lợi: Du lịch 01 lần/năm, các ngày 8/3, 20/10, trung thu, teambuilding
Đào tạo và phát triển: Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn và cung cấp lộ trình phá triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

