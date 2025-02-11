Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công

Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: Kết cấu, điện nước, PCCC

Dạng công trình: Trụ sở, văn phòng, Khách sạn, bệnh viện,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành Kiến trúc

Kiến thức: Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của nhà nước

Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng revit, autocad

Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt

Trung thực, ôn hòa trong giao tiếp

Kinh nghiệm: từ 1-2 năm tại vị trí tương đương trong các đơn vị về tư vấn thiết kế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

BHXH, ngày phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật

Hỗ trợ ăn trưa

Thưởng các dịp lễ Tết dương lịch, 30/4-01/5, 02/9, Tết Âm lịch, chuyên cần

Phúc lợi: Du lịch 01 lần/năm, các ngày 8/3, 20/10, trung thu, teambuilding

Đào tạo và phát triển: Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn và cung cấp lộ trình phá triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin