Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà số 14 Láng Hạ, Phường Thành công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế kiến trúc: Tham gia lên ý tưởng, phát triển bản vẽ thiết kế kiến trúc cho các dự án công trình dân dụng, thương mại, công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, công trình biểu tượng, văn hóa...

Triển khai hồ sơ kỹ thuật: Tham gia triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng và an toàn.

Phối hợp với các bộ phận liên quan: Làm việc với các phòng ban kỹ thuật, kết cấu, MEP để đảm bảo sự đồng bộ giữa các hạng mục.

Giám sát tác giả: Tham gia giám sát tác giả trong quá trình thi công, đảm bảo công trình đúng với thiết kế ban đầu.

Cập nhật xu hướng: Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng thiết kế mới và ứng dụng vào các dự án để tối ưu hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc công trình.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sketchup, Lumion, Photoshop, Powerpoint...

Đọc hiểu, nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành.

Mong muốn được tham gia các dự án công trình dân dụng lớn, công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và các công trình mang tính biểu tượng, văn hóa...

Có khả năng đi công tác ngắn hạn và dài hạn khi yêu cầu công việc.

Tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm hiệu quả và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12tr-15tr

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Du lịch trong năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Đào tạo nâng cao chuyên môn định kỳ và cơ hội tham gia các khóa học kiến trúc quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex

