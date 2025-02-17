Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính
- Hà Nội: Số 33 Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 750 - 1100 Triệu
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hòa Chính chiêu mộ nhân tài cho vị trí Kiến Trúc Sư
1. SỐ LƯỢNG: 01 người
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Nội dung thiết kế kiến trúc: Nhà xưởng, nhà Công nghiệp
- Triển khai hồ sơ kiến trúc TKCS, TKTC, PCCC.
- Phối hợp với các bộ phận hoàn thiện hồ sơ qua các giai đoạn thiết kế, xin phép.
- Chỉnh sửa bản vẽ khi có các phản hồi của chủ đầu tư, các ban ngành, cấp trên,...
- Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 750 - 1100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp các trường đại học chính quy chuyên ngành Kiến trúc
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
