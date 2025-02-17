Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1100 Triệu

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hòa Chính chiêu mộ nhân tài cho vị trí Kiến Trúc Sư

1. SỐ LƯỢNG: 01 người

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nội dung thiết kế kiến trúc: Nhà xưởng, nhà Công nghiệp

- Triển khai hồ sơ kiến trúc TKCS, TKTC, PCCC.

- Phối hợp với các bộ phận hoàn thiện hồ sơ qua các giai đoạn thiết kế, xin phép.

- Chỉnh sửa bản vẽ khi có các phản hồi của chủ đầu tư, các ban ngành, cấp trên,...

- Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.