Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH DG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH DG GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 261
- 263 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế, diễn hoạ, phối cảnh nội thất 3D
Phối hợp với các bộ phận trong công tác thiết kế và thi công.
Các công việc khác liên quan đến chuyên môn hoặc theo yêu cầu của Leader và Giám đốc công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 22-25 tuổi
Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất
Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng các phần mềm chuyên môn (ưu tiên dựng hình bằng Sketchup, render 3D max, corona,...)
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty TNHH DG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương : 8.000.000 – 12.000.000 (thoả thuận)
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ ...
Lương tháng 13,...
Thưởng năng suất
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
