Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH DG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế, diễn hoạ, phối cảnh nội thất 3D

Phối hợp với các bộ phận trong công tác thiết kế và thi công.

Các công việc khác liên quan đến chuyên môn hoặc theo yêu cầu của Leader và Giám đốc công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22-25 tuổi

Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Biết sử dụng các phần mềm chuyên môn (ưu tiên dựng hình bằng Sketchup, render 3D max, corona,...)

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi

Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH DG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương : 8.000.000 – 12.000.000 (thoả thuận)

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ ...

Lương tháng 13,...

Thưởng năng suất

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.