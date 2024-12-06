Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP ĐIỆN CEPO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT7A - 17, Khu đô thị mới Đại Kim, p. Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Triển khai công việc được giao, lập kế hoạch, tiến độ thi công, giám sát kỹ thuật dự án.

• Làm bản vẽ, bóc tách khối lượng vật tư.

• Làm tài liệu nghiệm thu, hoàn công.

• Có thể tham gia vào quá trình quản lý dự án vừa và nhỏ: Từ khâu khảo sát, lên dự toán, báo giá và thực hiện dự án. (thực hiện cùng nhóm)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, từ 25 tuổi trở lên

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

• Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên nghành: Điện, điện lạnh, cấp thoát nước công trình.

• Có kinh nghiệm về kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường.

• Thành thạo các phần mềm ứng dụng tin học, thành thạo Autocad, excel...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP ĐIỆN CEPO Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 10tr - 15tr

Thưởng tháng 13, phụ cấp hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP ĐIỆN CEPO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin