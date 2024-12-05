Tuyển Kỹ sư cơ điện Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viettel Construction số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Tiếp nhận các dự án Điện từ ban dự án đã hoàn thành ký hợp đồng triển khai. Bóc tách khối lượng, làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Phối hợp với chi nhánh đánh giá chất lượng thầu phụ nhân công, cung cấp vật tư thực hiện triển khai dự án, Tham gia cùng chi nhánh thực hiện điều hành toàn trình dự án (An Toàn - Chất lượng - Tiến độ).

Bám sát tiến độ thi công theo ngày, tuần, tháng. Tổ chức họp điều hành tiến độ dự án hàng tuần, có báo cáo tổng hợp.

Điều hành đồng thời chi nhánh đảm bảo tiến độ thi công, hồ sơ thanh toán giai đoạn, quyết toán hợp đồng. Đảm bảo tiến độ thanh quyết toán của hợp đồng.

Tìm kiếm, tiếp xúc các dự án liên quan đến cơ điện, điện mặt trời

Điều hành lên doanh thu các công trình đảm bảo theo KPI và chỉ tiêu được đề ra

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành điện lạnh, điện (tự động hóa, hệ thống điện, thiết bị điện, đo lường & điều khiển, điện công nghiệp ,...), điện tử.

Độ tuổi: từ 24 - 32 tuổi

Độ tuổi: từ 24 - 32 tuổi

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, có định hướng phát triển thêm về kinh doanh

có định hướng phát triển thêm về kinh doanh

Chịu được áp lực công việc, có mong muốn gắn bó lâu dài với công việc.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng tháng: 16.000.000 - 20.000.000 đồng/ tháng theo kinh nghiệm. Thử việc 85 - 100% lương thỏa thuận, ưu tiên ứng viên có thể đi làm được ngay.

Có phụ cấp ăn trưa điện thoại 930.000/tháng

14 Tháng lương/năm ( Thưởng tháng lương T13, T14)

Gói Thưởng các ngày lễ tết dành riêng cho người Viettel: 48.000.000 đồng/năm

Nghỉ phép 15 ngày/năm

Được ký hợp đồng lao động và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao, bổ ích bên ngoài.

Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí.

Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Viettel Construction - Số 6, Phạm Văn Bạch, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

