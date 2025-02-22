Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Ứng Dụng Toàn Cầu (IDA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà văn phòng Trường Thịnh, Tràng An Complex, số 01 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ( ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ NHIỀU NGHIỆP VỤ DƯỚI ĐÂY)

• Khảo sát, lập báo cáo,lập chào giá;

• Ưu tiên biết Thiết kế sơ bộ phục vụ chào giá, thiết kế shop thi công khi cần;

• Bóc tách khối lượng;

• Lập hồ sơ chào thầu các nguồn vốn (ưu tiên biết vốn ngân sách).

• Lập kế hoạch kiểm tra và giám sát: Tiến độ, chất lượng…. các dự án được giao quản lý.

• Tham gia thực hiện dự án giai đoạn đầu trong lúc thành lập BCH (tối đa 2 tháng)

• Kiểm soát, duyệt hồ sơ thanh toán các dự án được giao.

• Tìm kiếm, đánh giá, tổng hợp đệ trình phê duyệt nhà thầu phụ.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chính quy các Trường ĐH: Thuỷ lợi, Kiến trúc, Giao thông, Bách khoa, Công nghiệp, Mỏ địa chất, Xây dựng, .... chuyên ngành: Cấp thoát nước, Điều hòa thông gió, Hệ thống điện, điện lạnh, tự động hóa ...

• Kinh nghiệm tại vị trí kỹ thuật tại Vp hoặc Công trường từ 2 năm trở lên;

• Sử dụng thành thạo: Các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm chuyên ngành và ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý công việc Base hoặc PM khác;

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Ứng Dụng Toàn Cầu (IDA) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Ứng Dụng Toàn Cầu (IDA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin