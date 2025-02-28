Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 7a/31 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bóc tách KL, Báo giá dự toán dự thầu và khối lượng thi công hệ Cơ Điện
2. Cập nhật thông tin đơn giá thị trường của các loại sản phẩm, làm việc với khách hàng về đơn giá và khối lượng thi công để phục vụ công tác lập dự toán
3. Kiểm soát, theo dõi, cập nhật chi phí nhân công lắp đặt thực tế để phục vụ công tác lập dự toán
4. Thực hiện làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán với khách hàng, Nhà thầu, tổ đội thi công.
5. Thực hiện và báo cáo công việc theo quy trình quy định theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Đại học chuyên ngành kỹ sư Điện (ưu tiên) hoặc các ngành khác liên quan XD
2. Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm là dự toán Báo giá các công trình xây dựng hệ Cơ Điện
3. Sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên môn khác
4. Sử dụng thành thạo excell và các hàm tính toán
5. Tiếng anh giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương + Phụ cấp + bảo hiểm các loại đầy đũ theo luật lao động
2. Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, xét tăng lương mỗi năm
3. Khám sức khỏe định kỳ 01 lần / năm
4. Chế độ phúc lợi cho nhân viên và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn…)
5. Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K

CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 7A/31 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

