Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Thanh Liêm, Thị Trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện giao/ nhận ca trước khi ra vào ca sản xuất. Kiểm tra các thiết bị cơ khí, thông số làm việc thực tế, và tình trạng hoạt động của các dây chuyền theo Checklist đã được phê duyệt. Theo dõi hoạt động của các thiết bị, kịp thời thông báo cho Tổ trưởng tổ bảo trì cơ hoặc trưởng bộ phận bảo trì có biện pháp xử lý khi có sự cố. Phối hợp nhân viên bảo trì điện kiểm tra tình trạng hoạt động các motor. Khắc phục những sự cố (trong khả năng) của các dây chuyền . Báo cáo lại tiến độ công việc cho cấp trên, những sự cố ngoài khả năng, báo cáo lại danh mục những thiết bị cần thay thế. Đọc bản vẽ, tìm hiểu hệ thống thiết bị về cấu tạo, nguyên lý hoạt của thiết bị trong dây chuyền. Tìm hiểu các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục. Tham gia bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc. Lập danh mục các hạng mục bảo trì máy móc thiết bị khi có KH bảo trì máy, thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng đơn vị và BGĐ

Thực hiện giao/ nhận ca trước khi ra vào ca sản xuất.

Kiểm tra các thiết bị cơ khí, thông số làm việc thực tế, và tình trạng hoạt động của các dây chuyền theo Checklist đã được phê duyệt.

Theo dõi hoạt động của các thiết bị, kịp thời thông báo cho Tổ trưởng tổ bảo trì cơ hoặc trưởng bộ phận bảo trì có biện pháp xử lý khi có sự cố.

Phối hợp nhân viên bảo trì điện kiểm tra tình trạng hoạt động các motor.

Khắc phục những sự cố (trong khả năng) của các dây chuyền .

Báo cáo lại tiến độ công việc cho cấp trên, những sự cố ngoài khả năng, báo cáo lại danh mục những thiết bị cần thay thế.

Đọc bản vẽ, tìm hiểu hệ thống thiết bị về cấu tạo, nguyên lý hoạt của thiết bị trong dây chuyền. Tìm hiểu các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục.

Tham gia bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc.

Lập danh mục các hạng mục bảo trì máy móc thiết bị khi có KH bảo trì máy, thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng đơn vị và BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, tuổi từ 22 - 25 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên có tinh thần không ngừng học hỏi, nâng cao, chấp nhận luân chuyển, thử thách ở nhiều vị trí công việc, đơn vị công tác khác nhau tại Tập đoàn. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo. Ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo trong các câu lạc bộ; đội nhóm hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian là một lợi thế.

Giới tính: Nam, tuổi từ 22 - 25

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan.

Ưu tiên ứng viên có tinh thần không ngừng học hỏi, nâng cao, chấp nhận luân chuyển, thử thách ở nhiều vị trí công việc, đơn vị công tác khác nhau tại Tập đoàn.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo trong các câu lạc bộ; đội nhóm hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có chế độ đào tạo theo chính sách của công ty và yêu cầu công việc. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BNTN 24/24 theo quy định của pháp luật. Có môi trường làm việc trẻ chuyên nghiêp, năng động, có quy trình, quy định rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của tập đoàn sản xuất tôn thép số 1 Việt Nam

Có chế độ đào tạo theo chính sách của công ty và yêu cầu công việc.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BNTN 24/24 theo quy định của pháp luật.

Có môi trường làm việc trẻ chuyên nghiêp, năng động, có quy trình, quy định rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của tập đoàn sản xuất tôn thép số 1 Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin