Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Vinmanutech làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Vinmanutech
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Vinmanutech

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Vinmanutech

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Nhà máy Vinfast, Cát Hải

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp, bảo trì và sửa chữa các thiết bị, máy móc cơ khí theo yêu cầu của dự án. Phân tích bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch sản xuất, lựa chọn vật liệu, công nghệ phù hợp cho từng dự án. Sử dụng các phần mềm CAD/CAM để thiết kế, mô phỏng và gia công sản phẩm. Thực hiện các công việc liên quan đến gia công cơ khí, hàn, tiện, phay, bào, mài, ... Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tham gia vào quá trình lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị, máy móc cơ khí. Hỗ trợ các kỹ sư cao cấp trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về công nghệ cơ khí, kỹ thuật sản xuất.
Tham gia vào quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp, bảo trì và sửa chữa các thiết bị, máy móc cơ khí theo yêu cầu của dự án.
Phân tích bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch sản xuất, lựa chọn vật liệu, công nghệ phù hợp cho từng dự án.
Sử dụng các phần mềm CAD/CAM để thiết kế, mô phỏng và gia công sản phẩm.
Thực hiện các công việc liên quan đến gia công cơ khí, hàn, tiện, phay, bào, mài, ...
Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tham gia vào quá trình lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị, máy móc cơ khí.
Hỗ trợ các kỹ sư cao cấp trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về công nghệ cơ khí, kỹ thuật sản xuất.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về các phần mềm CAD/CAM như AutoCAD, Solidworks, CATIA, ... Nắm vững các quy trình sản xuất, gia công cơ khí. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các dụng cụ đo lường. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thiết kế, bảo trì, sửa chữa.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức cơ bản về các phần mềm CAD/CAM như AutoCAD, Solidworks, CATIA, ...
Nắm vững các quy trình sản xuất, gia công cơ khí.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các dụng cụ đo lường.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thiết kế, bảo trì, sửa chữa.

Tại Công ty TNHH Vinmanutech Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.
Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinmanutech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vinmanutech

Công ty TNHH Vinmanutech

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 82 Khu tập thể kho trung tâm, vĩnh quỳnh, Thanh trì, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

