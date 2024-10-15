Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ thiết kế công trình, xem xét đánh giá chất lượng thiết kế phần gia công chế tạo, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa, sổ tay vận hành thiết bị. Tiếp nhận mặt bằng xây dựng, kiểm tra về nhân lực, thiết bị của nhà thầu gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị đưa vào công trường có phù hợp với hồ sơ dự thầu. Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, các sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng cho dự án có đảm bảo chất lượng, đáp ứng hồ sơ thiết kế. Tổ chức công tác giám sát toàn bộ quá trình gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị, dây chuyền công nghệ của nhà máy. Tham gia xử lý, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong quá trình thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm. Tổ chức nghiệm thu, kiểm tra xác nhận khối lượng, chất lượng công việc gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị, dây chuyền công nghệ với các nhà thầu, đánh giá chất lượng chạy thử toàn bộ dây chuyền sản xuất. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ trong công tác vận hành, sửa chữa sau khi hoàn thành dự án. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, chế tạo máy, Cơ khí động lực Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy xi măng. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển có kèm ảnh qua email.

Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển có kèm ảnh qua email.

Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường.

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.

- Được tham gia các hoạt động team buidling và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.

- Công ty có chỗ ở cho CBNV ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

