Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN An Dương, X Hồng Phong, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tiếng Anh 4 kỹ năng thành thạo
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, chăm chỉ, thật thà, nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Môi trường làm việc sạch sẽ, không độc hại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
