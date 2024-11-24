Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN An Dương, X Hồng Phong, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tiếng Anh 4 kỹ năng thành thạo

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, chăm chỉ, thật thà, nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Môi trường làm việc sạch sẽ, không độc hại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.