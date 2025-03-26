Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 86 Đường Mới, Ấp Sáp mai, Võng La, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Kỹ sư cơ khí

Thiết kế các sản phẩm về đồ gá, jig, băng tải, máy tự động hoá, kim loại tấm (thiết kế các dự án cải tiến trong Nhà máy FDI);

Dựng lại bản vẽ 3D dựa trên bản vẽ 2D do khách hàng cung cấp;

Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ 3D và 2D để lên BOM list chi tiết (có khả năng lên dự toán cho BOM list đó);

Đi khảo sát công trình dự án theo yêu cầu của khách hàng tại các Nhà máy FDI;

Chi tiết sẽ được trao đổi qua buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam.

Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo máy hoặc tương đương;

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương;

Từng thiết kế máy, dây chuyền tự động hoá trong các nhà máy FDI và gia công cơ khí chính xác (phay, tiện CNC);

Đọc thành thạo các bản vẽ 2D AutoCad, 3D trên phần mềm thiết kế (Solidworks hoặc NX, Inventer, Catia,...);

Hoạt bát, nhanh nhẹn. Sức khoẻ tốt, chăm chỉ;

Gắn bó lâu dài với Công ty.

Công ty có thể đào tạo thêm cho các ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9tr -20tr/tháng, xứng đáng với năng lực;

Làm việc hành chính (08h/ngày). Nghỉ Chủ nhật hàng tuần;

Các chế độ phúc lợi thoả đáng;

Được đài thọ cơm trưa miễn phí tại Công ty;

Du lịch hàng năm, đóng BHXH, nghỉ phép/lễ tết, lương tháng 13, thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỉ,....;

Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn;

Trang thiết bị tốt phục vụ cho công việc.

Công ty có xe đưa đón từ BigC Thăng Long -> Phạm Hùng -> Phạm Văn Đồng -> Văn phòng Công ty và ngược lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị tự động hóa Kim khí Thăng Long

