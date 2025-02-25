Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Cơ Điện A&e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 đường La Thành, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Phụ trách chung về thiết kế, chế tạo, lắp dựng và hỗ trợ vận hành máy CNC.

- Khảo sát, tư vấn về yêu cầu của khách hàng, dựng thành đề bài cụ thể.

- Lên ý tưởng, xây dựng thiết kế tổng thể bản vẽ phê duyệt.

- Hoàn thiện thiết kế trên phần mềm thiết kế sau đó bóc tách bản vẽ sản xuất.

- Hỗ trợ gia công, lắp dựng, đóng gói hàng hóa và giao hàng.

- Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: cơ khí, chế tạo máy hoặc tương đương….

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cơ khí kết cấu.

- Thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D như CAD, Tekla, Inventor là một lợi thế

- Am hiểu về gia công kết cấu thép

- Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và mong muốn gắn bó với Công ty.

Tại Công Ty TNHH Cơ Điện A&e Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 01 tháng.

- Có xe đưa đón nhân viên từ Mỹ Đình lên Sơn Tây.

- Được cấp máy tính và các các phương tiện khác cho công việc.

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước hiện hành.

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể do công ty tổ chức: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, liên hoan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện A&e Việt Nam

