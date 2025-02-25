Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Cơ Điện A&e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Cơ Điện A&e Việt Nam
Từ 7 Triệu
Toàn thời gian cố định
Nam
2 người
Không yêu cầu
Nhân viên
- Hà Nội: Số 1 đường La Thành, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Phụ trách chung về thiết kế, chế tạo, lắp dựng và hỗ trợ vận hành máy CNC.
- Khảo sát, tư vấn về yêu cầu của khách hàng, dựng thành đề bài cụ thể.
- Lên ý tưởng, xây dựng thiết kế tổng thể bản vẽ phê duyệt.
- Hoàn thiện thiết kế trên phần mềm thiết kế sau đó bóc tách bản vẽ sản xuất.
- Hỗ trợ gia công, lắp dựng, đóng gói hàng hóa và giao hàng.
- Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: cơ khí, chế tạo máy hoặc tương đương….
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cơ khí kết cấu.
- Thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D như CAD, Tekla, Inventor là một lợi thế
- Am hiểu về gia công kết cấu thép
- Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và mong muốn gắn bó với Công ty.
Tại Công Ty TNHH Cơ Điện A&e Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 01 tháng.
- Có xe đưa đón nhân viên từ Mỹ Đình lên Sơn Tây.
- Được cấp máy tính và các các phương tiện khác cho công việc.
- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước.
- Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước hiện hành.
- Được tham gia các hoạt động đoàn thể do công ty tổ chức: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, liên hoan...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện A&e Việt Nam
