Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Ngõ 45A Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình lắp đặt, bảo hành sửa chữa xe đấy đa hưởng

Đề xuất và triển khai các cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu phát triển (R&D).

Ghi nhận, phân tích dữ liệu kỹ thuật để tối ưu sản phẩm.

Đào tạo, giám sát việc tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận

Thưởng hàng năm theo doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Cơ hội làm việc với chuyên gia đầu ngành, đào tạo nâng cao chuyên môn.

Đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định pháp luật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Cơ khí hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề tốt.

Có trách nhiệm, cẩn thận, sẵn sàng đi công tác.

Được đóng bảo hiểm xã hội, Thưởng tháng 13, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng hiệu quả làm việc...

