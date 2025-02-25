Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Giám sát việc thực hiện các công việc thi công xây dựng (tiến độ, chất lượng) tại dự án phụ trách.
- Chỉ đạo, giám sát nhân công thi công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chỉ huy.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng
- Có kinh nghiệm thi công về công trình xây dựng nhà dân dụng
- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc
***Chế độ:
- Lương thỏa thuận theo năng lực: hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền làm thêm tăng ca ngoài giờ
- Hưởng phép năm, tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Đầy đủ chế độ theo ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng giao dịch: Tầng 3, tòa CT2A, ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

