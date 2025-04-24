Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT mới Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia khảo sát hiện trường, phân tích nhu cầu và đề xuất giải pháp kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện cho các nhà máy điện

Tham gia triển khai, giám sát thi công, lắp đặt, chạy thử các hệ thống điện tại công trường

Tham gia tư vấn kỹ thuật, soạn thảo hồ sơ thầu và báo giá giải pháp kỹ thuật

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình nghiệm thu, bàn giao và vận hành thử nghiệm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành (Đại học): Hệ thống điện, kỹ thuật điện

Có khả năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Hệ thống điện, nhà máy điện (từ 2 năm trở lên).

Có khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh kỹ thuật

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng thứ 13 và thưởng theo hiệu quả dự án theo quy định công ty.

Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…), tăng lương theo hiệu quả công tác

Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định. Nghỉ phép hàng năm với số ngày là 14 ngày

Tham gia các hoạt động đào tạo, ngoại khóa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.