Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghiệp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT mới Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia khảo sát hiện trường, phân tích nhu cầu và đề xuất giải pháp kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện cho các nhà máy điện
Tham gia triển khai, giám sát thi công, lắp đặt, chạy thử các hệ thống điện tại công trường
Tham gia tư vấn kỹ thuật, soạn thảo hồ sơ thầu và báo giá giải pháp kỹ thuật
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình nghiệm thu, bàn giao và vận hành thử nghiệm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành (Đại học): Hệ thống điện, kỹ thuật điện
Có khả năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Hệ thống điện, nhà máy điện (từ 2 năm trở lên).
Có khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh kỹ thuật
Có khả năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Hệ thống điện, nhà máy điện (từ 2 năm trở lên).
Có khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh kỹ thuật
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13 và thưởng theo hiệu quả dự án theo quy định công ty.
Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…), tăng lương theo hiệu quả công tác
Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định. Nghỉ phép hàng năm với số ngày là 14 ngày
Tham gia các hoạt động đào tạo, ngoại khóa
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13 và thưởng theo hiệu quả dự án theo quy định công ty.
Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…), tăng lương theo hiệu quả công tác
Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định. Nghỉ phép hàng năm với số ngày là 14 ngày
Tham gia các hoạt động đào tạo, ngoại khóa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Công Nghiệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI