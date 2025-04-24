Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thạch Bàn, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin công việc, kế hoạch từ cấp trên.
Khảo sát hiện trường dự án theo yêu cầu của Công ty, của Khách hàng, tư vấn tốt cho Khách hàng; có thể đi công tác.
Họp triển khai dự án, thực hiện dự án với cấp trên.
Quản lý toàn bộ mảng điện của công ty.
Thiết kế lập trình hệ thống tự động hóa PLC, HMI, Biến tần, Servo, Sensor,...
Kết hợp cùng kĩ sư cơ khí lên ý tưởng thiết kế máy, dây chuyền tự động hoá, giải pháp, lựa chọn thiết bị, tính toán giá thành.
Thiết kế tủ bảng điện, bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư, lên kế hoạch thi công lắp đặt.
Triển khai các dự án tại công ty và công trường

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Điện, tự động hóa.
Có lợi thế về khả năng tìm tòi và sử dụng thành thạo các phần mềm tự động hóa: lập trình PLC, HMI, Biến tần, Servo,…của các hãng Siemens, Schneider, Omron, Mitsubishi, Delta,…
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, lắp đặt theo bản vẽ, sử dụng thành thạo phần mềm CAD, phần mềm chuyên ngành.
Có tinh thần học hỏi, ham học, ưu tiên ứng viên gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm, thưởng KPI theo dự án đảm nhiệm
Được học hỏi, rèn luyện trong quá trình làm việc với những khách hàng lớn, tập đoàn lớn Nhật Bản, Hàn Quốc, EU
Được chủ động về thời gian làm việc để hướng đến hiệu quả công việc.
Được tăng lương trước kì hạn dựa theo hiệu quả công việc.
Được giao chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo với những người gắn bó, đảm đương được công việc.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được nghỉ thêm 1 -2 ngày thứ 7 trong tháng (tùy tình hình nhân sự thực tế)
Và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của nhà nước (Thưởng tháng lương 13, thưởng lễ tết, quà sinh nhật,….)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 68/45 Nguyễn Văn Linh- Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

