Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH IPSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH IPSC
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH IPSC

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH IPSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc khối lượng dự án.
- Lập dự toán công trình xây dựng.
- Cập nhật liên tục đơn giá các loại vật liệu thông dụng trên thị trường.
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về quản lý chi phí xây dựng công trình.
- Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
- Làm việc tại Quận 7, TP.HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên Ngành Xây dựng dân dụng, hoặc Kinh tế xây dựng
- Kinh nghiệm 3 năm.
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, làm việc nhóm, độc lập.
- Có khả năng quản lý, giải quyết công việc nhanh.
- Biết sử dụng phần mềm chuyên ngành như Autocad, và phần mềm vi tính văn phòng như Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH IPSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật và nội quy công ty;
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật;
- Du lịch hàng năm;
- Được xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IPSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IPSC

CÔNG TY TNHH IPSC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

