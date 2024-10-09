Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH IPSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc khối lượng dự án.

- Lập dự toán công trình xây dựng.

- Cập nhật liên tục đơn giá các loại vật liệu thông dụng trên thị trường.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về quản lý chi phí xây dựng công trình.

- Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

- Làm việc tại Quận 7, TP.HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên Ngành Xây dựng dân dụng, hoặc Kinh tế xây dựng

- Kinh nghiệm 3 năm.

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, làm việc nhóm, độc lập.

- Có khả năng quản lý, giải quyết công việc nhanh.

- Biết sử dụng phần mềm chuyên ngành như Autocad, và phần mềm vi tính văn phòng như Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH IPSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật và nội quy công ty;

- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

- Du lịch hàng năm;

- Được xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IPSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin