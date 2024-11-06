Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Long Thành

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

o Triển khai hệ thống an toàn, an ninh vệ sinh lao động cho dự án.

o Huấn luyện công tác an toàn, an ninh vệ sinh lao động tại dự án.

o Phụ trách giải quyết các sự vụ liên quan đến chính quyền và Pháp luật.

o Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, bảo hộ lao động, môi trường hoặc tương đương.

o Kinh nghiệm: 2-3 năm tại vị trí tương đương

o Địa điểm làm việc: Ở các tỉnh thành miền Nam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...

- BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...

- Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin