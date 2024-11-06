Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Long Thành
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
o Triển khai hệ thống an toàn, an ninh vệ sinh lao động cho dự án.
o Huấn luyện công tác an toàn, an ninh vệ sinh lao động tại dự án.
o Phụ trách giải quyết các sự vụ liên quan đến chính quyền và Pháp luật.
o Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
o Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, bảo hộ lao động, môi trường hoặc tương đương.
o Kinh nghiệm: 2-3 năm tại vị trí tương đương
o Địa điểm làm việc: Ở các tỉnh thành miền Nam.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...
- BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
- Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
