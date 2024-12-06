Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354/41/6 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Triển khai lắp đặt các hệ thống như chiếu sáng, hệ thống mạng, camera giám sát, báo cháy, hệ thống âm thanh, máy tính, máy in, các thiết bị văn phòng v.v.
Đi dây, nối cáp, kết nối các thiết bị, đảm bảo tất cả các kết nối điện được thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn.
Tiến hành bảo trì, bảo hành các hệ thống điện nhẹ, kiểm tra và thay thế các thiết bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.
Hướng dẫn chủ đầu tư hoặc người sử dụng cuối cách vận hành và bảo trì các thiết bị trong hệ thống điện nhẹ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có chuyên môn về hệ thống điện nhẹ.
Hiểu biết về các hệ thống điện nhẹ như mạng, chiếu sáng, hệ thống báo cháy, camera giám sát, máy tính, máy in,...
Lắp đặt và thi công trực tiếp các công trình cấp trên giao
Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng
Chuyên ngành: CNTT hoặc điện, điện tử
Kinh nghiệm: 1 năm
Tuổi từ 18 đến 45
Thời gian bắt đầu làm việc: Ngay khi có thông báo trúng tuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo vị trí và trách nhiệm từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng
Tăng lương 2 lần/năm ( 1 lần định kỳ và 1 lần không định kỳ)
Thưởng quý, thưởng năm, tháng lương 13
Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ
Du lịch định kỳ 1 lần/năm. Không định kỳ 2 lần/năm
Được tham gia đào tạo các kỹ năng công việc hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bắc Giang - Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

