Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 42/36D Ung Văn Khiêm, phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Giám sát việc tuân thủ các điều kiện quy định liên quan đến dự án
Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu
Kiểm tra, giám sát chất lượng các loại vật liệu được sử dụng cho dự án
Giám sát quá trình thi công
Quản lý hồ sơ thi công
Tham gia quá trình lập và kiểm duyệt kế hoạch thi công
Công việc khác

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Cao Đẳng/ Đại Học – chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp , XD hạ tầng kỹ thuật, Kỹ thuật xây dựng,...
Kinh nghiệm: 2 năm trong lĩnh vực liên quan.
Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trên 15tr .
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến 12h thứ 7.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước và công ty.
Được hưởng phép năm, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo quy định công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42/36D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

