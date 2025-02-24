Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42/36D Ung Văn Khiêm, phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Giám sát việc tuân thủ các điều kiện quy định liên quan đến dự án

Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu

Kiểm tra, giám sát chất lượng các loại vật liệu được sử dụng cho dự án

Giám sát quá trình thi công

Quản lý hồ sơ thi công

Tham gia quá trình lập và kiểm duyệt kế hoạch thi công

Công việc khác

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Cao Đẳng/ Đại Học – chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp , XD hạ tầng kỹ thuật, Kỹ thuật xây dựng,...

Kinh nghiệm: 2 năm trong lĩnh vực liên quan.

Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trên 15tr .

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến 12h thứ 7.

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước và công ty.

Được hưởng phép năm, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo quy định công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

