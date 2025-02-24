Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 42/36D Ung Văn Khiêm, phường 25,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Giám sát việc tuân thủ các điều kiện quy định liên quan đến dự án
Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu
Kiểm tra, giám sát chất lượng các loại vật liệu được sử dụng cho dự án
Giám sát quá trình thi công
Quản lý hồ sơ thi công
Tham gia quá trình lập và kiểm duyệt kế hoạch thi công
Công việc khác
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Cao Đẳng/ Đại Học – chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp , XD hạ tầng kỹ thuật, Kỹ thuật xây dựng,...
Kinh nghiệm: 2 năm trong lĩnh vực liên quan.
Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng.
Cao Đẳng/ Đại Học – chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp , XD hạ tầng kỹ thuật, Kỹ thuật xây dựng,...
Kinh nghiệm: 2 năm trong lĩnh vực liên quan.
Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Trên 15tr .
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến 12h thứ 7.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước và công ty.
Được hưởng phép năm, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo quy định công ty và nhà nước.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến 12h thứ 7.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước và công ty.
Được hưởng phép năm, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo quy định công ty và nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI