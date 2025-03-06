Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Hatiengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường...

Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động công trường, phân công nhiệm vụ chi tiết, định biên nhân sự tối ưu tại công trường.

Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (nhân lực, vật tư thiết bị...).

Phân công nhiệm vụ, phân cấp theo các chức danh chuyên môn tại công trường.

Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công...được Công ty phê duyệt

Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến Công tác thi công tại công trường.

Lập kế hoạch thi công bao gồm kế hoạch (tiến độ, huy động thiết bị - vật tư, nhân công, nhu cầu sử dụng vốn...).

Phân công, giao việc, điều động, bố trí nhân sự thi công.

Quản lý tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình.

Triển khai, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình.

Tổ chức quản lý, bảo vệ tài sản (vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị thi công...) tại công trường.

Quan hệ với các nhà thầu, đối tác để được hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình triển khai thi công.

Tổ chức lập báo cáo của Công trường theo yêu cầu của Công ty.