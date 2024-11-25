Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCM, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và triển khai bản vẽ thiết kế

- Lập thuyết minh tính toán;

- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật cho công trường thi công;

- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kết cấu.

- Các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : thỏa thuận theo năng lực trao đổi trực tiệp khi phỏng vấn.

- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác

- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế khác…

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định

công ty và các chế khác…

- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

