Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên phương án, ý tưởng theo kỹ sư.

Triển khai bản vẽ chi tiết kết cấu 2D.

Tính toán, dựng mô hình bằng các phần mềm chuyên dụng Etabs, Sap….

Đi khảo sát, đi họp (nếu cần).

Làm công việc văn phòng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ

Được đào tạo chuyên ngành kiến trúc, xây dựng hệ trung cấp, Cao đẳng trở lên

Siêng năng – trung thực

Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.

Có kỹ năng đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc.

Sẽ đi công tác hay đi họp khi cần thiết

Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.

Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin