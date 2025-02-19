Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lên phương án, ý tưởng theo kỹ sư.
Triển khai bản vẽ chi tiết kết cấu 2D.
Tính toán, dựng mô hình bằng các phần mềm chuyên dụng Etabs, Sap….
Đi khảo sát, đi họp (nếu cần).
Làm công việc văn phòng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ
Được đào tạo chuyên ngành kiến trúc, xây dựng hệ trung cấp, Cao đẳng trở lên
Siêng năng – trung thực
Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.
Có kỹ năng đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc.
Sẽ đi công tác hay đi họp khi cần thiết
Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành
Được đào tạo chuyên ngành kiến trúc, xây dựng hệ trung cấp, Cao đẳng trở lên
Siêng năng – trung thực
Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.
Có kỹ năng đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc.
Sẽ đi công tác hay đi họp khi cần thiết
Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.
Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.
Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI