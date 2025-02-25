Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Mep Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Park IX Office Building, số 8 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- BIM Modeling: Dựng hình và triển khai bản vẽ kết cấu trên phần mềm Revit dựa trên các bản markup của kỹ sư.

- Shop Drawing Review: Kiểm tra và so sánh bản vẽ shop từ nhà thầu với bản vẽ thiết kế kết cấu của công ty để đảm bảo độ chính xác và phù hợp.

- Engineering: Thiết kế kết cấu bê tông và kết cấu gỗ theo sự hướng dẫn của team leader . - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với BIM 360.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng.

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà tại thị trường US

- Sử dụng thành thạo Revit.

- Kỹ năng đọc hiểu tài liệu, bản vẽ Tiếng Anh, giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là lợi thế.

- Có tính chủ động trong công việc, khả năng làm việc nhóm tốt. - Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế kết cấu (RAM Concept/RAM Structure) là một lợi thế.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại Công Ty TNHH Mep Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần, nghỉ T7 CN, buổi sáng từ 7h- 11h30, buổi chiều từ 13h-16h30.

- Được nghỉ phép 1 ngày/tháng và nghỉ lễ theo quy định.

- Được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên bởi kỹ sư nước ngoài.

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.

- Xem xét tăng lương hàng năm và thưởng cuối năm theo KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mep Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin