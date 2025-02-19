Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2 Đường Số 36, Bình An, An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng mô hình kết cấu bê tông, kết cấu thép, biện pháp

- Chịu trách nhiệm trực tiếp các công việc liên quan đến Nhóm Kết cấu

- Bóc tách khối lượng các hạng mục kết cấu bê tông, thép, hạ tầng và coppha cho Hồ sơ đấu thầu

- Nắm vững kiến thức phân tích nội lực kết cấu

- Triển khai bản vẽ thi công kết cấu và biện pháp cho các Dự án

- Triển khai bản vẽ shop drawings bằng Revit (chính), Allplan, Tekla, Cad, …

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư dân dụng và công nghiệp

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Revit (chính), Cad, Allplan, Tekla,…)

- Sử dụng phần mềm phân tích nội lực Robot Structural, Cype là một lợi thế

- Có kiến thức cơ bản về BIM

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công, shop drawings tại công trường

- Tinh thần hợp tác với các bộ phận khác

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin