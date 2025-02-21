Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kndesign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 274/7 Bùi Đình Túy, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tính toán, thiết kế (kết cấu BTCT, kết cấu thép, MEP ....) công trình dân dụng, công nghiệp.

- Khai triển bản vẽ kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.

- Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

- Bóc tách khối lượng các hạng mục bản vẽ thiết kế.

- Lập dự toán chi tiết các hạng mục công trình đáp ứng cho thi công và báo giá cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thực tế thiết kế kết cấu từ 1 năm trở lên và có kinh nghiệm thiết kế nhà thép tiền chế là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm làm giám sát kỹ thuật hiện trường

- Có kinh nghiệm lập dự toán

- Có khả năng khai triển chi tiết bảng vẽ thiết kế kết cấu.

- Có khả năng lập biện pháp thi công – tiến độ thi công

- Phải am hiểu định mức dự toán của toàn bộ các bộ môn trong một công trình (kiến trúc, kết cấu, điện nước, điều hòa không khí, ...)

- Phải am hiểu bóc tách khối lượng các hạng mục bản vẽ thiết kế.

- Am hiểu về Mep

- Có khả năng xử lý vấn đề.

- Trung thực, chính trực.

- Chịu được áp lực, gắn bó lâu dài

- Đi công tác tỉnh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kndesign Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực từ 10 -13 triệu (chức danh nhân viên), từ 15 triệu trở lên đối với chức danh quản lý.

- Có chế độ khen thưởng hàng tháng nếu thực hiện tốt công việc

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kndesign

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin