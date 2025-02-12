Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26B Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM, Quận 12

Kỹ sư kết cấu máy

Từ sản phẩm thiết kế 3D của phòng thiết kế, thực hiện bản vẽ chi tiết kết cấu, bóc tách vật tư.

Thống kê chính xác được nguyên vật liệu sử dụng cho sản phẩm thiết kế của tất cả các sản phẩm từ phòng thiết kế.

-Triển khai bản vẽ kỹ thuật – mô tả chất liệu – cách thức thi công - quy chuẩn màu sắc, chất liệu tương phối.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế sau khi hoàn thiện. Nghiên cứu cách làm, cách kết hợp vật liệu tạo ra những hiệu ứng nổi bật

Theo sát tiến độ-Đảm bảo sản phẩm SX đúng yêu cầu. Kịp thời chỉnh sửa và giải quyết nhanh nếu có sai sót.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức liên quan:

- Hiểu biết về ngành quảng cáo, thiết kế POSM.

- Nắm bắt xu hướng thiết kế, nguồn tham khảo vật phẩm quảng cáo trong khu vực và trên thế giới.

- Hiểu biết tốt về việc sử dụng, kết hợp nguyên vật liệu trong sản xuất.

- Hiểu biết kỹ thuật sản xuất sản phẩm, quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh dự án.

- Hiểu biết được nhu cầu và thị hiếu của phân khúc khách hàng công ty hướng tới.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động

Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng...

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

