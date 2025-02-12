Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
- Hồ Chí Minh:
- 26B Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Từ sản phẩm thiết kế 3D của phòng thiết kế, thực hiện bản vẽ chi tiết kết cấu, bóc tách vật tư.
Thống kê chính xác được nguyên vật liệu sử dụng cho sản phẩm thiết kế của tất cả các sản phẩm từ phòng thiết kế.
-Triển khai bản vẽ kỹ thuật – mô tả chất liệu – cách thức thi công - quy chuẩn màu sắc, chất liệu tương phối.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế sau khi hoàn thiện. Nghiên cứu cách làm, cách kết hợp vật liệu tạo ra những hiệu ứng nổi bật
Theo sát tiến độ-Đảm bảo sản phẩm SX đúng yêu cầu. Kịp thời chỉnh sửa và giải quyết nhanh nếu có sai sót.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết về ngành quảng cáo, thiết kế POSM.
- Nắm bắt xu hướng thiết kế, nguồn tham khảo vật phẩm quảng cáo trong khu vực và trên thế giới.
- Hiểu biết tốt về việc sử dụng, kết hợp nguyên vật liệu trong sản xuất.
- Hiểu biết kỹ thuật sản xuất sản phẩm, quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh dự án.
- Hiểu biết được nhu cầu và thị hiếu của phân khúc khách hàng công ty hướng tới.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng...
Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI