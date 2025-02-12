Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Kỹ sư kết cấu máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26B Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Từ sản phẩm thiết kế 3D của phòng thiết kế, thực hiện bản vẽ chi tiết kết cấu, bóc tách vật tư.
Thống kê chính xác được nguyên vật liệu sử dụng cho sản phẩm thiết kế của tất cả các sản phẩm từ phòng thiết kế.
-Triển khai bản vẽ kỹ thuật – mô tả chất liệu – cách thức thi công - quy chuẩn màu sắc, chất liệu tương phối.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế sau khi hoàn thiện. Nghiên cứu cách làm, cách kết hợp vật liệu tạo ra những hiệu ứng nổi bật
Theo sát tiến độ-Đảm bảo sản phẩm SX đúng yêu cầu. Kịp thời chỉnh sửa và giải quyết nhanh nếu có sai sót.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức liên quan:
- Hiểu biết về ngành quảng cáo, thiết kế POSM.
- Nắm bắt xu hướng thiết kế, nguồn tham khảo vật phẩm quảng cáo trong khu vực và trên thế giới.
- Hiểu biết tốt về việc sử dụng, kết hợp nguyên vật liệu trong sản xuất.
- Hiểu biết kỹ thuật sản xuất sản phẩm, quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh dự án.
- Hiểu biết được nhu cầu và thị hiếu của phân khúc khách hàng công ty hướng tới.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động
Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng...
Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 158/46 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-ket-cau-may-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job296988
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Contech Group
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 14/06/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 103 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Contech Group
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 14/06/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kndesign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kndesign
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế TWT (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế TWT (Việt Nam)
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Mep Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Mep Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty TNHH kiến trúc xây dựng AVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH kiến trúc xây dựng AVA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm