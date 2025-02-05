Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Cơ khí Điện máy Đông Anh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: KCN Tây Bắc Ga, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện thiết kế cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị theo yêu cầu của khách hàng và bản vẽ kỹ thuật, có kinh nghiệm trong ngành lò hơi

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ khí như AutoCAD, SolidWorks, CATIA... (tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của công ty).

Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành máy móc, thiết bị.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy trình kỹ thuật và an toàn lao động.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, hoặc các chuyên ngành liên quan đến lò hơi

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo máy.

Nắm vững các nguyên lý cơ khí, kỹ thuật chế tạo, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị.

Thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế cơ khí chuyên dụng (AutoCAD, SolidWorks, CATIA...).

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện máy Đông Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh từ 10 - 15 triệu và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện máy Đông Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin