Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARAM VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ARAM VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK04, Romantic park, Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế chi tiết dạng Tấm, dạng Khối.
Thiết kế vỏ máy, vỏ tủ sấy.
Tủ Plasma, Hệ thống tự động hóa khác...
Bóc tách chi tiết, tạo bản vẽ chế tạo, đạt hàng gia công…
Phối hợp với công nhân bộ phận sản xuất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy/ Cơ điện tử…
Có 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế cơ khí, hệ thống tự động, máy móc trong nhà máy.
Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ 2D,3D: Autocad, Inventor...
Có kiến thức về Sức bền vật liệu. có kinh nghiệm CAE.
Khả năng đọc hiểu bản vẽ chi tiết, am hiểu về dung sai chế tạo.
Có kinh nghiệm thiết kế kim loại dạng tấm, khối là một lợi thế
Hiểu biết về gia công cơ khí.
Yêu cầu hồ sơ ứng tuyển:
Tại CÔNG TY TNHH ARAM VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: T2-T6 từ 8h đến 18h, làm 2 T7 trong tháng.
Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực, có xét tăng lương hàng năm
Được đào tạo và phát triển chuyên môn, cơ hội đi đào tạo tại Hàn Quốc
Chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (thưởng lễ Tết, sinh nhật, tháng lương 13)
Được tham gia bảo hiểm từ thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARAM VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
