Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 9A Đường C, Khu Phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Bình Dương., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Khảo sát hiện trạng công trình
2. Lập phương án - bản vẽ thiết kế kết cấu
3. Bóc tách định mức vật tư, lập dự toán chi phí xây dựng
4. Bảo vệ phương án thiết kế với CĐT (nếu có)
5. Phối hợp làm việc cùng các phòng ban nội bộ trong công ty
6. Tham gia tư vấn phương án thiết kế với khách hàng

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, XDD&CN,…
2. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế kết cấu dự án bất động sản.
3. Kinh nghiệm: từ 2năm trở lên về triển khai kết cấu
4. Sử dụng thành thạo bộ PM tính toán kết cấu: Etabs, Safe, Sap, Ketcausoft, Prokon...
4. Thành thạo phần mềm đồ họa: Autocad.
5. Có mong muốn phát triển kĩ năng mềm, tiếp xúc khách hàng, Chủ đầu tư.
Địa điểm làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm lúc phỏng vấn
- Môi trường sáng tạo. Văn phòng hiện đại
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phương Trường An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9A Đường C, Khu Phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Bình Dương (khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

