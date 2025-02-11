Tuyển Kỹ sư thiết kế điện BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại BMB&A JSC.
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
• Tiếp nhận thông tin và triển khai hồ sơ thiết kế gia công.
• Dựng mô hình kết cấu 3D bằng phần mềm Tekla Structure
• Triển khai bản vẽ gia công cấu kiện, bản vẽ lắp dựng
• Xuất báo cáo khối lượng mô hình
• Hoàn thành hồ sơ thiết kế gia công
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ – Bằng cấp: Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có bằng cơ khí, kỹ sư xây dựng, kiến trúc
2. Kỹ năng:
• Thành thạo Autocad
• Sử dụng khá Microsoft Office
• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Tekla
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Kết cấu thép
Tại BMB&A JSC. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BMB&A JSC.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
