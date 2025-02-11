Tuyển Kỹ sư thiết kế điện BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

1. Trình độ – Bằng cấp: Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có bằng cơ khí, kỹ sư xây dựng, kiến trúc 2. Kỹ năng: • Thành thạo Autocad • Sử dụng khá Microsoft Office • Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Tekla 3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Kết cấu thép

