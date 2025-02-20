Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

1. Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công tại công trường, chất lượng vật liệu đầu vào, quy trình thi công và nghiệm thu công trình đảm bảo tuân thủ theo bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của dự án.

2. Phối hợp với đội thi công, tư vấn giám sát và chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) của dự án.

4. Đề xuất các giải pháp khắc phục khi phát hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công.

5. Cập nhật các thông tin kỹ thuật liên quan công việc.

6. Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn chi tiết: Cung cấp các tài liệu, biểu mẫu và hướng dẫn công việc cụ thể cho từng dự án. Quản lý hồ sơ chất lượng để duy trì tài liệu đầy đủ và cập nhật.

7. Tham gia cải tiến quy trình: Đóng góp vào hoạt động cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy hoặc công trường, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

8. Giám sát và nhắc nhở thi công: Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở đội ngũ thi công tuân thủ quy trình đã đặt ra, đảm bảo công việc được thực hiện chính xác và đạt chất lượng.

9. Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng: Phối hợp với đội ngũ chỉ huy công trường để xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án phù hợp với các yêu cầu của chủ đầu tư.

10. Xử lý các vấn đề chất lượng: Xác định và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, bao gồm điều tra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục nhanh chóng và hiệu quả. Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của chủ đầu tư về chất lượng công trình.