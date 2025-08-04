Tuyển Kỹ sư thiết kế công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô Số 06, No3B Khu Đô thị mơi Sài Đồng, P. Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Khảo sát hiện trường tại các nhà máy, xí nghiệp trong và xung quanh khu vực Hà Nội (có xe công ty đưa đón).
- Tiếp nhận yêu cầu, làm việc trực tiếp với khách hàng để tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp trong các lĩnh vực: Cơ khí – HVAC – PCCC – Điện công nghiệp.
- Tính toán, lên phương án thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm CAD 2D hoặc 3D.
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết cho các phương án thiết kế.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Cơ khí, Điện, PCCC, HVAC hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật (ưu tiên ứng viên từng làm trong môi trường công nghiệp, nhà máy).
Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD 2D (biết 3D là một lợi thế).
- Có kỹ năng bóc tách khối lượng, lập dự toán kỹ thuật chính xác.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền đạt và trình bày ý tưởng rõ ràng.

Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, xét tăng lương định kỳ.
- Có xe đưa đón khi đi khảo sát công trình.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Hưởng phụ cấp công tác, phụ cấp trách nhiệm (nếu có).
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội tiếp cận các dự án lớn.
- Được đào tạo, hướng dẫn nâng cao chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
- Thưởng theo tiến độ, hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Sunrise Building 3A, KĐT mới Sài Đồng - Phúc Đồng - Long Biên -Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

