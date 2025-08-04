Tuyển Kỹ sư thiết kế công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô Số 06, No3B Khu Đô thị mơi Sài Đồng, P. Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

- Khảo sát hiện trường tại các nhà máy, xí nghiệp trong và xung quanh khu vực Hà Nội (có xe công ty đưa đón).

- Tiếp nhận yêu cầu, làm việc trực tiếp với khách hàng để tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp trong các lĩnh vực: Cơ khí – HVAC – PCCC – Điện công nghiệp.

- Tính toán, lên phương án thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm CAD 2D hoặc 3D.

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết cho các phương án thiết kế.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Cơ khí, Điện, PCCC, HVAC hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật (ưu tiên ứng viên từng làm trong môi trường công nghiệp, nhà máy).

Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD 2D (biết 3D là một lợi thế).

- Có kỹ năng bóc tách khối lượng, lập dự toán kỹ thuật chính xác.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền đạt và trình bày ý tưởng rõ ràng.

Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, xét tăng lương định kỳ.

- Có xe đưa đón khi đi khảo sát công trình.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Hưởng phụ cấp công tác, phụ cấp trách nhiệm (nếu có).

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội tiếp cận các dự án lớn.

- Được đào tạo, hướng dẫn nâng cao chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

- Thưởng theo tiến độ, hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech

