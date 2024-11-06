Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1. Xây dựng phương án nâng cấp, cải tạo, thay thế các hệ thống, dự án cùng chuyên gia hãng các hãng có ứng dụng trong các nhà máy.

2. Cùng hãng và nhà máy trao đổi làm cầu nối trong các vấn đề vận hành, xử lý các vấn đề phát sinh.

3. Xác định thông số kỹ thuật của các thiết bị chính xác để phòng mua hàng thựchiện

4. Các công việc khác theo yêu cầu BGD

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành Điện/ Tự động hóa/ cơ khí

Có kinh nghiệm 2 năm liên quan đến các nhà máy công nghiệp

Đọc hiểu tài liệu Kỹ thuật Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ANH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13 - 20 triệu/ tháng, chưa bao gồm đóng BH, phụ cấp

Thưởng tháng lương 13

Thưởng nóng, thưởng dự án.

Thưởng cuối năm theo Kết quả HĐSXKD của công ty.

Được đào tạo bởi chuyên gia của các hãng G7 về hệ thống công nghệ của nhà máy nhiệt điện và xi măng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ANH QUÂN

