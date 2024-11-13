Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế, triển khai, lập trình, T&C hệ thống quản lý tòa nhà – BMS, hệ thống điều khiển phòng khách sạn – RCU, hệ thống chiếu sáng – LC, hệ thống SmartHome và các hệ thống điện nhẹ ELV như: CCTV, LAN/TEL, PA, ACS, CP, IPTV, VDP...

Nghiên cứu các sản phẩm phần cứng và phần mềm cho các giải pháp mới của công ty.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tự động hóa, Điện, Điện tử...

Có từ 1 năm kinh nghiệm về hệ thống BMS và ELV.

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Thành thạo các phần mềm lập trình, phần mềm văn phòng, AutoCAD.

Có thể đi công trường.

Có tư duy quản lý công việc, chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác.

Năng động, nhiệt tình, trung thực, có tính cầu thị.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + Phụ cấp + OT.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin