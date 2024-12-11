Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Biết sử dụng thành thạo các loại máy: Máy toàn đạc, kinh vĩ, thủy bình....

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành chuyên ngành Trắc đạc

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Trắc đạc

Thành tạo Autocad, Word, Excel...

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu đc áp lực khi giải quyết nhiều dự án 1 lúc, kỹ năng giao tiếp, điềm đạm.

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Trao đổi minh bạch)

Nghỉ lễ tết hưởng full thu nhập

Thưởng các ngày lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật

Lương tháng 13

Được trang cấp/hỗ trợ các thiết bị/ dụng cụ phục vụ tốt cho công việc.

Được hỗ trợ chi phí Công tác

Cấp phát đồng phục miễn phí

Tham gia các sự kiện do Công ty tổ chức

Được đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc

Được tham gia nghỉ dưỡng theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

