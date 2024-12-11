Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
• Biết sử dụng thành thạo các loại máy: Máy toàn đạc, kinh vĩ, thủy bình....
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành chuyên ngành Trắc đạc
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Trắc đạc
Thành tạo Autocad, Word, Excel...
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu đc áp lực khi giải quyết nhiều dự án 1 lúc, kỹ năng giao tiếp, điềm đạm.
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn (Trao đổi minh bạch)
Nghỉ lễ tết hưởng full thu nhập
Thưởng các ngày lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật
Lương tháng 13
Được trang cấp/hỗ trợ các thiết bị/ dụng cụ phục vụ tốt cho công việc.
Được hỗ trợ chi phí Công tác
Cấp phát đồng phục miễn phí
Tham gia các sự kiện do Công ty tổ chức
Được đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc
Được tham gia nghỉ dưỡng theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
