Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
- Hà Nội:
- Tòa nhà Viwaseen, 48 Phố Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Dẫn dắt và định hướng kỹ thuật cho đội ngũ phát triển phần mềm.
Thiết kế, xây dựng và tối ưu kiến trúc hệ thống, đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.
Phát triển và quản lý các dịch vụ theo kiến trúc Microservices, tích hợp API, triển khai trên Cloud
Áp dụng các công nghệ Docker, Kubernetes, CI/CD pipelines để tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai.
Xây dựng hệ thống logging, monitoring, debugging để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của sản phẩm.
Quản lý đội nhóm, định hướng phát triển và hỗ trợ các thành viên trong team.
Áp dụng Agile, Scrum vào quy trình phát triển phần mềm.
Và các công việc khác được phân công bởi lãnh đạo công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại các vị trí Techlead
Kinh nghiệm triển khai với Docker, Kubernetes, CI/CD pipelines.
Kinh nghiệm làm việc với Microservices, API, Cloud.
Kinh nghiệm tối ưu hệ thống, xử lý lỗi, giám sát hiệu suất hệ thống.
Nắm vững cấu trúc dữ liệu & thuật toán, có tư duy logic tốt.
Hiểu biết sâu về thiết kế phần mềm, kiến trúc hệ thống.
Hiểu và áp dụng tốt Agile, Scrum trong phát triển phần mềm.
Thành thạo SQL/NoSQL databases như PostgreSQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch, Kafka.
Thành thạo Flutter, có kinh nghiệm triển khai ứng dụng thực tế là lợi thế
Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, có thể định hướng và hỗ trợ các thành viên.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệ
Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định chung của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;
Tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, team building, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI