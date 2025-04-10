Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Viwaseen, 48 Phố Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Dẫn dắt và định hướng kỹ thuật cho đội ngũ phát triển phần mềm.

Thiết kế, xây dựng và tối ưu kiến trúc hệ thống, đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

Phát triển và quản lý các dịch vụ theo kiến trúc Microservices, tích hợp API, triển khai trên Cloud

Áp dụng các công nghệ Docker, Kubernetes, CI/CD pipelines để tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai.

Xây dựng hệ thống logging, monitoring, debugging để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của sản phẩm.

Quản lý đội nhóm, định hướng phát triển và hỗ trợ các thành viên trong team.

Áp dụng Agile, Scrum vào quy trình phát triển phần mềm.

Và các công việc khác được phân công bởi lãnh đạo công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin/Hệ thống thông tin quản lý... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại các vị trí Techlead

Kinh nghiệm triển khai với Docker, Kubernetes, CI/CD pipelines.

Kinh nghiệm làm việc với Microservices, API, Cloud.

Kinh nghiệm tối ưu hệ thống, xử lý lỗi, giám sát hiệu suất hệ thống.

Nắm vững cấu trúc dữ liệu & thuật toán, có tư duy logic tốt.

Hiểu biết sâu về thiết kế phần mềm, kiến trúc hệ thống.

Hiểu và áp dụng tốt Agile, Scrum trong phát triển phần mềm.

Thành thạo SQL/NoSQL databases như PostgreSQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch, Kafka.

Thành thạo Flutter, có kinh nghiệm triển khai ứng dụng thực tế là lợi thế

Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, có thể định hướng và hỗ trợ các thành viên.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực trong công việc và tinh thần trách nhiệ

Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Chính sách phúc lợi hấp dẫn theo quy định chung của công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;

Tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, team building, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin