Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASAN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ố nhà 28 làng việt kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán

Hồ sơ chất lượng , các hồ sơ liên quan đến công trình

Thực hiện công tác giao nhận, sắp xếp, kiểm soát hồ sơ và tài liệu liên quan

Kiểm soát khổi lượng thi công, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả

Sử dụng AutoCAD để vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng và lập dự toán

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc Cơ điện

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Thành thạo AutoCAD, Word, Excel

Có kinh nghiệm bóc tách dự toán, kiểm soát khối lượng công trình

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASAN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực

Các ứng viên được hưởng mọi chính sách theo luật định.

Được đào tạo và thăng tiến.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện cũng với các chính sách thu hút khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASAN HÀ NỘI

