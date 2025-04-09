Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASAN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASAN HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ố nhà 28 làng việt kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán
Hồ sơ chất lượng , các hồ sơ liên quan đến công trình
Thực hiện công tác giao nhận, sắp xếp, kiểm soát hồ sơ và tài liệu liên quan
Kiểm soát khổi lượng thi công, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả
Sử dụng AutoCAD để vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng và lập dự toán
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc Cơ điện
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Thành thạo AutoCAD, Word, Excel
Có kinh nghiệm bóc tách dự toán, kiểm soát khối lượng công trình
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Thành thạo AutoCAD, Word, Excel
Có kinh nghiệm bóc tách dự toán, kiểm soát khối lượng công trình
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASAN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận theo năng lực
Các ứng viên được hưởng mọi chính sách theo luật định.
Được đào tạo và thăng tiến.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện cũng với các chính sách thu hút khác.
Các ứng viên được hưởng mọi chính sách theo luật định.
Được đào tạo và thăng tiến.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện cũng với các chính sách thu hút khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASAN HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI