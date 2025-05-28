Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai, kiểm tra và giám sát thi công các hạng mục xây dựng

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, bóc tách khối lượng, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu phụ để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tiến độ và tiêu chuẩn thẩm mỹ cao.

- Kiểm tra khối lượng, chất liệu, vật liệu xây dựng... phù hợp và nên sử dụng trong các dự án cụ thể.

- Kiểm tra và xác nhận hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, hoàn công các hạng mục.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra báo giá của các nhà thầu, so sánh giá so với thị trường.

- Quản lý hiện trường: kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động tại công trường

- Phối hợp với các bộ phận MEP, kiến trúc, nội thất, cảnh quan để đảm bảo sự đồng bộ trong thi công.

- Báo cáo định kỳ về tình hình thi công, phát sinh, rủi ro và đề xuất giải pháp xử lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp hoặc tương đương.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thi công các công trình, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng.

- Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công công trình dân dụng cao cấp.

- Kỹ năng tổ chức thi công, xử lý sự cố công trình và phối hợp với các bộ phận liên quan.

- Sử dụng thành thạo Autocad, Project, Excel, phần mềm quản lý công trường.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nhà thầu quốc tế, hiểu biết về LEED/Green Building là một lợi thế.

- Sẵn sàng công tác tại công trường, chịu được áp lực tiến độ.

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20-25 triệu (tuỳ thuộc năng lực).

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHTN, BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13

- Phúc lợi khác: Cơm theo ca làm việc (1 suất ăn trưa và 1 ăn xế/ ngày ), sinh nhật.

- Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 (8h30 – 18h00, thứ 7 làm 2 tuần/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.