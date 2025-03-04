Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Điều Chỉnh Savvy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 330 - 600 USD

Mức lương 330 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, số 25 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 330 - 600 USD

Mô tả công việc

- Mô tả công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 330 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

- Ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng cầu đường/dân dụng/Máy móc thiết bị/Điện/Điện tử,...

- Ứng viên ngành xây dựng ưu tiên có kiến thức về bóc tách khối lượng, lập dự toán.

- Thông thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng anh tốt, có các chứng chỉ như: TOEIC, IELTS, TOEFL.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm.

- Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, chủ động, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có sức khỏe tốt và có thể đi công tác xa.

- Ưu tiên Nam tuổi từ 25 trở lên

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Xây dựng/Kỹ thuật các Chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí, Điện/Điện tử...

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Điều Chỉnh Savvy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Điều Chỉnh Savvy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin