Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu dân cư Tân Thuận Nam, phường Phú Thuận,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại các công trình. Kiểm tra và quản lý toàn bộ hệ thống mốc Trắc địa phục vụ công tác thi công và quản lý ranh giới đất của dự án;

-Tham gia xây dựng và đề xuất quy trình khảo sát, đo đạc công trình. Giám sát công tác Trắc đạc thi công xây dựng, quan trắc lún, chuyển dịch công trình và các công việc liên quan;

-Tham gia phối hợp lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật trắc đạc;

-Tiếp nhận, xử lý và phối hợp với các phòng / ban các công việc liên quan đến công tác khảo sát: đo đạc lại hiện trạng, ranh giới dự án, đo đạc cung cấp hồ sơ khảo sát cho các Phòng / ban khác có liên quan;

-Quản lý, bảo trì, sử dụng thiết bị: máy thủy bình, ...

-Các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp.

-Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm.

- Kinh nghiệm trong công tác định vị, khả năng triển khai công tác thi công hoàn thiện, ưu tiên có kinh nghiệm thi công công trình hạ tầng.

-Thành thạo tin học văn phòng, Autocad.

-Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Thưởng tháng 13, tháng 14

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG

