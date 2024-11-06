Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Mạc Đỉnh Chi, phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh||, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

- Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ và công tác chuẩn bị thi công.

- Triển khai và giám sát chất lượng, tiến độ thi công.

- Quản lý chất lượng và khối lượng Thầu phụ/Tổ đội.

- Phối hợp các bên liên quan tham gia nghiệm thu.

- Phối hợp với Thủ kho công trường kiểm soát vật tư, thiết bị trên công trường.

- Phối hợp với Bộ phận An toàn lao động giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động trên công trường.

- Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

- Báo cáo các công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng.

- Am hiểu về nguyên tắc quản lý chất lượng.

- Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.

- Kinh nghiệm thực tế trên 03 năm.

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

- Thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc chuyên môn.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1

