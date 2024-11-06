Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1
- Hồ Chí Minh: 28 Mạc Đỉnh Chi, phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh||, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
- Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ và công tác chuẩn bị thi công.
- Triển khai và giám sát chất lượng, tiến độ thi công.
- Quản lý chất lượng và khối lượng Thầu phụ/Tổ đội.
- Phối hợp các bên liên quan tham gia nghiệm thu.
- Phối hợp với Thủ kho công trường kiểm soát vật tư, thiết bị trên công trường.
- Phối hợp với Bộ phận An toàn lao động giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động trên công trường.
- Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Báo cáo các công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng.
- Am hiểu về nguyên tắc quản lý chất lượng.
- Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.
- Kinh nghiệm thực tế trên 03 năm.
- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
- Thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc chuyên môn.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
