Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH TM DV kinh tuyến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH TM DV kinh tuyến
- Hồ Chí Minh:
- Số 27, Đường Tam Bình, KP. 7, P. Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Bóc tách chi tiết vật tư, lập định mức vật tư. Bóc tách chi tiết gia công, vẽ bản vẽ gia công cho sản xuất.
Liên hệ làm việc tại công trình với giám sát bên chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.
Lên kế hoạch , tổ chức và tiến hành thi công theo yêu cầu bên chủ đầu tư
Hướng dẫn, Giám sát đội thi công và thầu phụ tiến hành công việc theo yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ chi tiết
Giám sát kỹ thuật, giám sát vật tư
Cung cấp chi tiết , bảng khối lương cụ thể các công tác thực hiện trình chỉ huy trưởng thanh toán
Báo cáo cấp trên tiến trình công việc, nhật ký công trình
Chi tiết cụ thể hơn sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, xây dựng ... hoặc các chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát / thiết kế trong lĩnh vực cửa các loại
Có kiến thức về xây dựng dân dụng / nhôm kính xây dựng
Sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc phần mền Autocad; project..
Có kỹ năng soạn thảo các văn bản, báo cáo
Tại Công ty TNHH TM DV kinh tuyến Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ theo quy định. Sau thời gian thử việc 2 tháng.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7. Sáng 7h30 – 11h30. Chiểu 13h00 – 17h00.
Lương khởi điểm: Lương cơ bản, phụ cấp cơm, phụ cấp xăng . Ở công trình bao ăn và nhà nghỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV kinh tuyến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
